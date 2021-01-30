Feridun Hadi Sinirlioğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi görevlerde bulundu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararlarına göre, Feridun Hadi Sinirlioğlu, "büyükelçi" unvanına layık görüldü. Bu kapsamda Hadi Sinirlioğlu, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Feridun Hadi Sinirlioğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...
Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararlarına göre, Feridun Hadi Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanarak "büyükelçi" unvanı ile Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi. Yeni göreve getirilen Feridun Hadi Sinirlioğlu, hayatı ve daha önce yaptığı görevler merak konusu oldu. Peki Feridun Hadi Sinirlioğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi görevlerde bulundu? İşte ayrıntılar...
FERİDUN HADİ SİNİROĞLU KİMDİR? NERELİ,KAÇ YAŞINDA?
Feridun Hadi Sinirlioğlu 30 Ocak 1956 tarihinde Giresun'un Görele ilçesinde memur bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden eğitimini tamamladı. Ardından yüksek lisans ve doktorasını da Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.
Aslen Girasunlu olan 64 yaşındaki Türk diplomat ve siyasetçi Hadi Sinirlioğlu, 21 Ekim 2016'dan beri Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimî Büyükelçisi olarak görev almaktadır. Bundan önce 2009-2016 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve 2015 Türkiye genel seçimleri sonrasında oluşturulan geçici seçim hükûmetinde Türkiye Dışişleri Bakanı olarak görev aldı.
HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?
Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun aldığı görevler ve yerleri sırasıyla şu şekildedir:
31.05.1982-31.10.1982 Üçüncü Katip, Personel Dairesi Başkanlığı, Çok Taraflı Kültür İşleri Dairesi, Dışişleri Bakanlığı
01.11.1982-28.02.1983 Askerlik Görevi
01.03.1983-22.10.1985 Üçüncü Katip/İkinci Katip, Çok Taraflı Kültür İşleri Dairesi, Dışişleri Bakanlığı
22.10.1985-31.08.1988 İkinci Katip/Başkatip, T.C. Lahey Büyükelçiliği
31.08.1988-17.09.1990 Başkatip, T.C. Beyrut Büyükelçiliği
17.09.1990-30.07.1991 Başkatip, İkili Siyasi İşler Müsteşar Yardımcısı Özel Danışmanı, Dışişleri Bakanlığı
30.07.1991-31.08.1992 Başkatip, Müsteşar Özel Müşaviri, Başbakan Özel Danışmanı
31.08.1992-02.09.1996 Siyasi Müsteşar, Birleşmiş Milletler nezdinde T.C. Daimi Temsilciliği, New York
02.09.1996-15.09.2000 Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanı
15.09.2000-01.07.2002 Elçi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı
01.07.2002-15.01.2007 Büyükelçi, T.C. Tel Aviv Büyükelçiliği
24.01.2007-21.08.2009 İkili Siyasi İşler Müsteşar Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı
21.08.2009 Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı
28.08.2015 Dışişleri Bakanı
31.05.1982-31.10.1982
Üçüncü Katip, Personel Dairesi Başkanlığı, Çok Taraflı Kültür
01.11.1982-28.02.1983
Askerlik Görevi
01.03.1983-22.10.1985
Üçüncü Katip/İkinci Katip, Çok Taraflı Kültür İşleri Dairesi,
Dışişleri Bakanlığı
22.10.1985-31.08.1988
İkinci Katip/Başkatip, T.C. Lahey Büyükelçiliği
31.08.1988-17.09.1990
Başkatip, T.C. Beyrut Büyükelçiliği
17.09.1990-30.07.1991
Başkatip, İkili Siyasi İşler Müsteşar Yardımcısı Özel Danışmanı,
Dışişleri Bakanlığı
30.07.1991-31.08.1992
Başkatip, Müsteşar Özel Müşaviri,
31.08.1992-02.09.1996
Siyasi Müsteşar, Birleşmiş Milletler nezdinde T.C. Daimi Temsilciliği,
New York
02.09.1996-15.09.2000
Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanı
15.09.2000-01.07.2002
Elçi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı
01.07.2002-15.01.2007
Büyükelçi, T.C. Tel Aviv Büyükelçiliği
24.01.2007-21.08.2009
İkili Siyasi İşler Müsteşar Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı
21.08.2009
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı
28.08.2015
Dışişleri Bakanı