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Feridun Hadi Sinirlioğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararlarına göre, Feridun Hadi Sinirlioğlu, "büyükelçi" unvanına layık görüldü. Bu kapsamda Hadi Sinirlioğlu, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Feridun Hadi Sinirlioğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...

Feridun Hadi Sinirlioğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi görevlerde bulundu?

Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararlarına göre, Feridun Hadi Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanarak "büyükelçi" unvanı ile Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi. Yeni göreve getirilen  Feridun Hadi Sinirlioğlu, hayatı ve daha önce yaptığı görevler merak konusu oldu. Peki Feridun Hadi Sinirlioğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi görevlerde bulundu? İşte ayrıntılar...

FERİDUN HADİ SİNİROĞLU KİMDİR? NERELİ,KAÇ YAŞINDA?

Feridun Hadi Sinirlioğlu 30 Ocak 1956 tarihinde Giresun'un Görele ilçesinde memur bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden eğitimini tamamladı. Ardından yüksek lisans ve doktorasını da Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.

Aslen Girasunlu olan 64 yaşındaki Türk diplomat ve siyasetçi Hadi Sinirlioğlu, 21 Ekim 2016'dan beri Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimî Büyükelçisi olarak görev almaktadır.  Bundan önce 2009-2016 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve 2015 Türkiye genel seçimleri sonrasında oluşturulan geçici seçim hükûmetinde Türkiye Dışişleri Bakanı olarak görev aldı.

Feridun Hadi Sinirlioğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi görevlerde bulundu?

HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun aldığı görevler ve yerleri sırasıyla şu şekildedir:

31.05.1982-31.10.1982   Üçüncü Katip, Personel Dairesi Başkanlığı, Çok Taraflı Kültür İşleri Dairesi, Dışişleri Bakanlığı

01.11.1982-28.02.1983  Askerlik Görevi

01.03.1983-22.10.1985  Üçüncü Katip/İkinci Katip, Çok Taraflı Kültür İşleri Dairesi, Dışişleri Bakanlığı

22.10.1985-31.08.1988 İkinci Katip/Başkatip, T.C. Lahey Büyükelçiliği

31.08.1988-17.09.1990   Başkatip, T.C. Beyrut Büyükelçiliği

17.09.1990-30.07.1991      Başkatip, İkili Siyasi İşler Müsteşar Yardımcısı Özel Danışmanı, Dışişleri Bakanlığı

30.07.1991-31.08.1992  Başkatip, Müsteşar Özel Müşaviri, Başbakan Özel Danışmanı

31.08.1992-02.09.1996 Siyasi Müsteşar, Birleşmiş Milletler nezdinde T.C. Daimi Temsilciliği, New York

02.09.1996-15.09.2000 Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanı

15.09.2000-01.07.2002  Elçi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı

01.07.2002-15.01.2007 Büyükelçi, T.C. Tel Aviv Büyükelçiliği

24.01.2007-21.08.2009 İkili Siyasi İşler Müsteşar Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı

21.08.2009  Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı

28.08.2015  Dışişleri Bakanı

31.05.1982-31.10.1982

Üçüncü Katip, Personel Dairesi Başkanlığı, Çok Taraflı Kültür
İşleri Dairesi, Dışişleri Bakanlığı

01.11.1982-28.02.1983

Askerlik Görevi

01.03.1983-22.10.1985

Üçüncü Katip/İkinci Katip, Çok Taraflı Kültür İşleri Dairesi,

Dışişleri Bakanlığı

22.10.1985-31.08.1988

İkinci Katip/Başkatip, T.C. Lahey Büyükelçiliği

31.08.1988-17.09.1990

Başkatip, T.C. Beyrut Büyükelçiliği

17.09.1990-30.07.1991

Başkatip, İkili Siyasi İşler Müsteşar Yardımcısı Özel Danışmanı,

Dışişleri Bakanlığı

30.07.1991-31.08.1992

Başkatip, Müsteşar Özel Müşaviri,
Başbakan Özel Danışmanı

31.08.1992-02.09.1996

Siyasi Müsteşar, Birleşmiş Milletler nezdinde T.C. Daimi Temsilciliği,

New York

02.09.1996-15.09.2000

Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanı

15.09.2000-01.07.2002

Elçi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan sorumlu Genel Müdür

Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı

01.07.2002-15.01.2007

Büyükelçi, T.C. Tel Aviv Büyükelçiliği

24.01.2007-21.08.2009

İkili Siyasi İşler Müsteşar Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı

21.08.2009

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı

28.08.2015

Dışişleri Bakanı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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