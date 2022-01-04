Ferih Fahur ne demek, TDK'ya göre Ferih Fahur kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ferih fahur ne demek? Ferih fahur TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ferih fahur kelimesi. Peki ferih fahur ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ferih fahur nedir, ferih fahur kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FERİH FAHUR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ferih fahur kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ferih fahur kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ferah fahur



FERİH FAHUR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ferih fahur yaşamak

