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Feriş isminin anlamı nedir, Feriş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Feriş isminin anlamı; Günahsız, masum olarak bilinmektedir. Bu içeriğimizde Feriş isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Feriş isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Feriş isminin anlamı nedir, Feriş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Feriş isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Feriş ismi ne demek, Feriş ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Feriş isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Feriş İsminin anlamı nedir? TDK Feriş anlamı:

Feriş ismi Türk dil kurumunda tanımlanmamakta olup halk dilinde

1. Melek.

2. Günahsız, masum.

3. İyi ve yumuşak huylu olarak bilinmektedir.

Feriş İsmi Kuranda geçiyor mu?

Feriş ismi kuranda geçmemektedir.

Feriş isminin kökeni:

Feriş ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de kaç kişi tarafından kullanıldığı bilinmemektedir.

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Feriş isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Feriş isminin rengi:

Horozibiği

Feriş ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Feriş isminin Harf Analizi Nedir ?

Feriş ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

F : Patron, ön planda

E : İletişim, duygusal karışık

R : Akıllı, lider, sert

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

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Feriş isminin Numerolojisi Kaçtır?

Feriş ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F : 7

E : 6

R : 21

İ : 12

Ş : 23

= 69 Feriş İsminin Numeroloji Toplamı 69’dir.

Feriş isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Feriş ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Feriş isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F: 6   E: 5   R: 9   İ: 9   Ş: 1 = 30

3 0 = 3 Kader sayısıdır

Feriş isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal  anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl  zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz  bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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