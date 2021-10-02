Ferizli ne demek, TDK'ya göre Ferizli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ferizli ne demek? Ferizli TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Ferizli kelimesi. Peki Ferizli ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ferizli nedir, Ferizli kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Ferizli kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Ferizli kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

FERİZLİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ferizli kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Ferizli kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sakarya iline bağlı ilçelerden biri

