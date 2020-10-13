Geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından eşi Ferman Toprak'la boşanacağını açıklayan, daha sonra paylaşımı silip boşanma olmayacağını duyuran Ayşe Hilal Toprak, “Kocam beni dövdü” diyerek darp raporu aldı ve polise başvurdu. Darp iddialarını kabul etmeyen Toprak'ın eski menajeri ise çarpıcı açıklamalarda bulundu.

‘Hayatı Tespih Yapmışım’ şarkısıyla şöhreti yakalayan Ferman Toprak’ın eşi Ayşe Hilal Toprak, Beykoz Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne giderek eşiyle evlilikleri süresince sıkıntılar yaşadığını belirtti.

Hilal Toprak, ifadesinde, “Eşimle cumartesi günü arkadaşımızın doğum günü partisine gittik. Burada alkolün de etkisiyle sözlü tartışmaya başladık. Eve dönerken araç içerisinde tartışma devam etti ve eşim bana hakaret etti. Daha sonra kollarıma, yüzüme ve başıma vurdu. Beni dövdü. Daha önce de dövdü. Kendisinden davacı ve şikâyetçiyim" dedi.

Darp iddialarını reddeden Ferman Toprak, "Eşimle arkadaşımızın doğum günü partisinde alkol aldık. Hatırlamadığım bir nedenden sözlü tartışma yaşadık. Eşimin iddia ettiği gibi kendisine hakaret etmedim. Eşimi darp etmedim” şeklinde konuştu.

KAFASINA SİLAH DAYADI!

Bu iddiaların ardından Ferman Toprak'ın eski menajeri İsmet Günbeyi, Söylemezsem Olmaz programına konuk olarak Hilal Toprak'ın kendi gözleri önünde şiddet gördüğünü ve Hilal Toprak'a silah çektiğini iddia etti.

Günbeyi, Ferman Toprak'ın alkol problemi olduğunu ve bu anlarda da eşine şiddet uyguladığını da dile getirdir.

FERMAN TOPRAK KİMDİR?

Adıyaman‘ın Bezik, annesinden tarafından da Şanlıurfa‘nın İzol aşiretinden olan Ferman Toprak, 30 Ocak 1975 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Doktor olan babası Adana’ya tayin edilince, dört kardeş olan Ferman Toprak da bu şehirde dünyaya geldi.

İlk ve orta eğitimini Adana'da tamamladıktan sonra, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesini kazandı. 1996 yılında eğitimini yarıda bırakarak kendi yaşam stili olan müziğini yapabilmek adına İstanbul'a yerleşti.

1996 yılında müziğe yönelmek için eğitimini yarıda bırakıp İstanbul’a gitti. 1997 yılında da “Böyle Giderse / Kurşunlara Geleyim” adlı ilk albümü yayımlandı.

İstanbul’da çeşitli mekanlarda sahne hayatına başlayan Ferman Toprak ilk önce Beşiktaş’taki Keyifli Meyhane’de sahneita’da sahne aldı. Bunu Club ve Nispet Bar izledi. Daha sonra Etiler’de kendi gece kulübünü açtı. Bunu Kuruçeşme’de açtığı yazlık mekan “İnadına” takip etti. Fakat sonunda sadece sahnede olmayı tercih etti ve mekanlarını kapadı. Halen sahne hayatını başarıyla sürdürmektedir.

2008 yılında ‘Ferman Zamanı’ isimli albümünü, 2011 yılında ‘Saygılarımla’ adlı albümünü çıkardı. 'Hayatı Tespih Yapmışım' şarkısıyla ün kazandı.

HİLAL TOPRAK'LA 2017'DE EVLENDİ

Şarkıcı Ferman Toprak, Hilal Öztürk ile 2017 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin Adel Su adında bir kızı var.