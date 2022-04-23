Fermantasyon ne demek, TDK'ya göre Fermantasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fermantasyon ne demek? Fermantasyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fermantasyon kelimesi. Peki fermantasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fermantasyon nedir, fermantasyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FERMANTASYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fermantasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Fermantasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre fermantasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mayalanma

