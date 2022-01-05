Ferment ne demek, TDK'ya göre Ferment kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ferment ne demek? Ferment TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ferment kelimesi. Peki ferment ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ferment nedir, ferment kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FERMENT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ferment kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ferment kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ferment kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Maya (I)

