Azman ne demek, TDK'ya göre Azman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mahunya ne demek, TDK'ya göre Mahunya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İncizap ne demek, TDK'ya göre İncizap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Ondokuz Mayıs Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1082111332022 Abdullah Gül Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106510023Helmeli ne demek, TDK'ya göre Helmeli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ferment ne demek, TDK'ya göre Ferment kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 İstanbul Teknik Üni. Çevre Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1055107772022 İstanbul Teknik Üni. Kimya Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105510362Aday Adayı ne demek, TDK'ya göre Aday Adayı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Ferment ne demek, TDK'ya göre Ferment kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ferment ne demek, TDK'ya göre Ferment kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ferment kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ferment ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ferment nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ferment kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ferment ne demek, TDK'ya göre Ferment kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ferment ne demek? Ferment TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ferment kelimesi. Peki ferment ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ferment nedir, ferment kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

FERMENT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ferment kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Ferment kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ferment kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Maya (I)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT