Fernandinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernandinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernandinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernandinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernandinho 20 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Paiva Correa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernandinho Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini forgeathletes yapmaktadır. Fernandinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos Futebol Clube U20 futbol takımında oynamaktadır. Santos Futebol Clube U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Fernandinho'nin Santos Futebol Clube U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Fernandinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernandinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernandinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernandinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernandinho şuan Santos Futebol Clube U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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