Fernando Marquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Marquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Marquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Marquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Marquez 10 Aralık 1987 tarihinde Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Andrés Márquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Marquez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Score Futbol yapmaktadır. Fernando Marquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Grau futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Grau takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fernando Marquez'nin Club Atlético Grau ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fernando Marquez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fcuquimarquez

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Fernando Marquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Marquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fernando Marquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Marquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında CA Unión

1 Ocak 2010 yılında Crucero

1 Temmuz 2012 yılında Belgrano

31 Temmuz 2017 yılında Defensa

31 Mayıs 2018 yılında Belgrano

1 Haziran 2018 yılında Johor DT

2 Ocak 2019 yılında Defensa

14 Ağustos 2020 yılında CA Unión

22 Ocak 2022 yılında Ferro

1 Temmuz 2022 yılında Atlético Grau

Fernando Marquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Marquez şuan Club Atlético Grau takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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