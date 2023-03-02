Fernando Pumar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Pumar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Pumar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Pumar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Pumar 30 Eylül 1989 tarihinde Ourense şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Pumar Prieto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Pumar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fernando Pumar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Ferrol futbol takımında oynamaktadır. Racing Ferrol takımına 6 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Fernando Pumar'nin Racing Ferrol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fernando Pumar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Pumar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernando Pumar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Pumar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Montañeros CF

1 Temmuz 2010 yılında Racing Ferrol

16 Temmuz 2014 yılında Real Murcia

14 Temmuz 2017 yılında Lleida Esportiu

12 Temmuz 2018 yılında Salamanca CF

12 Temmuz 2019 yılında San Fernando CD

6 Ağustos 2020 yılında Racing Ferrol

Fernando Pumar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Pumar şuan Racing Ferrol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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