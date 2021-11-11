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Fersude ne demek, TDK'ya göre Fersude kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Fersude kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Fersude ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Fersude nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Fersude kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Fersude ne demek, TDK'ya göre Fersude kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fersude ne demek? Fersude TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fersude kelimesi. Peki fersude ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fersude nedir, fersude kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

FERSUDE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fersude kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Fersude kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre fersude kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eskimiş, yıpranmış, aşınmış

FERSUDE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yalnız birçok nefer yırtık, fersude eşyayı muttasıl at, eşek, öküz arabalarına yükletiyorlardı.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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