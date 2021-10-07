Fesihisminin anlamı nedir, Fesihne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Fesih isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Fesih ismi ne demek, Fesih ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Fesih isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Fesih İsminin anlamı nedir? TDK Fesih anlamı:

Fesih isminin anlamı TDK Geniş, açık, aydınlık olarak tanımlanmaktadır.

Fesih İsmi Kuranda geçiyor mu?

Fesih ismi kuranda geçmemektedir.

Fesih isminin kökeni:

Fesih ismi Farsça - Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 7206 kişi tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.

Fesih isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Fesih isminin rengi:

Fildişi

Fesih ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Fesih isminin Harf Analizi Nedir ?

Fesih ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

F: Patron, ön planda

E: İletişim, duygusal karışık

S: Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

İ: Duygusal, sezgisel, sanatçı

H: Statü/para, garantici

Fesih isminin Numerolojisi Kaçtır?

Fesih ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F: 7

E: 6

S: 22

İ: 12

H: 10

= 57– Fesih İsminin Numeroloji Toplamı 57’dir.

Fesih isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Fesih ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Fesih isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F: 6E: 5S: 1İ: 9H: 8 = 29

2 + 9= 11Kader sayısıdır

Fesih isminin 11kader sayısına göre kişilik özellikleri

11– İdealist kişiliği ile parayı adeta koklayarak kendine çeker. Ekonomik alanlarda başarılı olduğu için kısa sürede zengin olur. Pratik fikirlerle amacına sadık kalır. Anı yaşayan, gelecek zamanlara düşkün olmayan biridir, evrensel düşünmektedir. Dünyaya erken gelmiş olma duygusundan kurtulması gerekmektedir.

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