Fethiye’de Çanakkale şehitleri, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla anıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini 108 yıl dönümü Anma Günü" dolayısıyla şehitleri, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla anıldı

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Fethiye’de Çanakkale şehitleri, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla anıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü" dolayısıyla düzenlenen törende Çanakkale şehitleri anıldı.

Fethiye'de ilk tören kaymakamlık binası önü Atatürk büstü önünde gerçekleştirildi. Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Namık Ünal'ın Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başlayan törende, şehit ve gaziler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Şehit Uzman Jandarma Yasin Ağır'ın kardeşi Hüseyin Üveys Ağır tarafından "Çanakkale', Gazi Metin Pehlivan'ın kızı Ada Pehlivan ise "gazilerimiz" isimli şiir okundu.

Fethiye’de Çanakkale şehitleri, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla anıldı

KIBRIS GAZİSİ NAMIK ÜNAL: "ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMAYACAĞIZ

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı ve Kıbrıs Gazisi Namık Ünal yaptı. "Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız" diyen Ünal, "Türk milletinin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Türkler bu zaman zarfında hiçbir milletin egemenliğinde kalmamışlardır. Büyük milletimizin bağrından büyük kahramanlar, çağ açıp, çağ kapatan dahiler, devlet kuran büyük insanlar çıkmıştır. Yakın tarihimizde Çanakkale destanı yazılmıştır. Düşman devletlerinin her türlü imkan ve gücüne karşı Büyük Komutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının etrafında yer alan Türk Milleti "Çanakkale Geçilmez" destanını yazmıştır. Çanakkale Geçilmez destanı yazılırken ülkenin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine eli silah tutan vatan evlatları görev almıştır. Bunlardan 250 bine yakını şehit olmuş, geride on binlerce gazi kalmıştır. İnanç, vatan sevgisi, dayanışma, birlik ve beraberlik duyguları zamanın en güçlü ve donanımlı ordularına karşı koymada en önemli faktörler olmuştur. Bu gün bu aziz vatanda canlarından ve namuslarından emin olarak bağımsız bir hayat yaşayan bizler, tüm şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve şükran duyguları ile dolu olmalıyız. Yeni nesilleri bu duygular ile yetiştirmeliyiz. Unutmamalıyız; Çanakkale'de 250 bin Mehmet toprak oldu, toprak bize vatan oldu" ifadelerini kullandı.

Törene, Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atmaca, Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Namık Ünal, daire amirleri, siyasi parti başkanları, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KAYNAK: İHA

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