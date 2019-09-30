Fethullah Gülen'den darbeci Sisi'ye dua!

Fethullah Gülen, Mısır'da 2013'ın Temmuz ayında ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Mursi'ye kanlı bir darbe gerçekleştiren Sisi'ye övgüler dizdi. Gülen'le mülakat yapan TEN TV sunucusu El Dİhi "Gülen Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi için dua etti. El ‎Sisi'yi muhlis, Allah'tan korkan ve halkı için çalışan biri olarak tanımladı‎" dedi.

RUHANİ BİR ŞAHSİYET OLARAK SÖZ ETTİ!

251 vatandaşımızın şehit edildiği 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ elebaşı Gülen'den Sisi'nin kontrolünde olan TEN TV ise, "Ruhani Bir Şahsiyet" olarak söz etti.

GÜLEN'İ ABD İSTİHBARATI KORUYOR

El Dihi, El Vatan gazetesine ‎mülakata dair yaptığı açıklamalarda, terörist başı Gülen'in, Amerikan ‎istihbaratının himayesinde olduğunu, sıkı güvenlik tedbirleri altında söyleşiyi gerçekleştirdiğini açıkladı.

DARBECİ SİSİ'YE DUA ETTİ!

Terörist başı Gülen'i, "Türkler için ahlaki bir değer" olarak anlatan, El Dihi, "Kendisini Mısır'a davet ettim ve bana geleceği hususunda ‎vaatte bulundu. Bu onun büyük bir hayali ve arzusu. Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi için dua etti. El ‎Sisi'yi muhlis, Allah'tan korkan ve halkı için çalışan biri olarak tanımladı" dedi.

GÜLEN'DEN KÜSTAH ÇAĞRI: TÜRKİYE'YE MÜDAHALE EDİN!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan terörist başı Gülen, "Erdoğan kimseyi dinlemiyor, özellikle bizi. Bizi terörle ‎suçluyor, şahsen beni terörün başı olmakla suçluyor ve hakkımda birkaç müebbet hükmü verildi. ‎Dolayısıyla ona söyleyecek bir şeyim yok" dedi.

Söyleşide FETÖ elebaşısı Gülen, Batı ülkelerine küstahça bir çağrıda da bulunarak, Türkiye'ye baskı yapmalarını istedi. Söyleşi Mısır'ın darbeci yönetimine de Gülen, övgüler dizdi.