FETÖ abilerinden şaşkınlığa uğratacak itiraflar! Hangi testleri geçerek asker veya polis oldular?

FETÖ evlerinde kalan ve örgüte bağlılıkları farklı şekillerde sadakat testiyle sınanan öğrenciler, sözde mahrem abiler tarafından "asker veya polis olabilir" olarak değerlendiriliyor.

Sadakat testleri gelecekte TSK ve emniyete yerleştirilecek örgüt elemanlarına uygulanmaktaydı. Testlerin FETÖ'den emir almalarına ve koşulsuz itaat etmelerine alıştırmak amacıyla gerçekleştirildiği tespit edildi.

'TEMİZ İNSANLAR' GELMELİYMİŞ

Soruşturma Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekteydi. Bu sene gözaltına alınan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde (KOM) etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren "örgüt abisi" E.K. sorumlu olduğu eve gelen öğrencilere anlattıklarını aktardı. Öğrencilere askeri okul ve polis okullarına gelmeleri yönünde konuşma yaptığını ve buralara 'temiz insanlar'ın gelmesi gerektiğinden bahsettiğini belirtti.

TUTANAKLAR GÖREVLERİNİ BELİRLEMEDE ETKENDİ

Gerçek ismini bilmediği 'Enes' kod adlı abinin, grup abileriyle gerçekleşen toplantıda sorumlu oldukları öğrencileri teste tabi tutmaları isteğini aktardı. E.K., "Askeri okul veya polis okuluna gidecek öğrencilerin sadakatlerini test etmek amacıyla evde görünür bir yere yüklü bir miktarda para bırakılmasını ve bu paranın eksilip eksilmediğini kontrol ederek öğrencilerin ne kadar dürüst olduklarını, saçlarını üç numaraya kestirmelerini isteyerek yapıya ne kadar bağlı olduklarının test edilmesi yönünde talepte bulundu." diyerek kendisinden istediklerini aktardı.

Bu sene yakalanan ve örgütün sözde bölge talebe mesulü olan F.B. evde yaşayan öğrencilerin hakkında tutulan tutanaklar dahilinde hangi öğrencinin ne tür görevlere getirileceğinin belirlendiğini, bunun da örgütün sözde eyale talebe mesulüne iletildiğini açıkladı.

TALİMATLAR IŞIĞINDA HAREKET ETMİŞ

FETÖ'nün "ev abileri"nden olan E.K. yakalandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu. Askeri okula giden öğrencilerden sorumlu olduğu dönemde mahrem imamın kendisine verdiği talimatlar ışığında hareket ettiği ifade ederek şunları açıkladı:

"Öğrencilerin okulda ders yönünden sıkıntılarının olup olmadıkları, ima ile namazlarını kılıp kılmadıkları konularında muhabbet edip yine üstüm konumundaki mahrem imamın verdiği talimatlar doğrultusunda Fetullah Gülen'in kitaplarını okumalarını ve videolarını izlemelerini sağladım. Bu esnada öğrencilerin durumlarını gözleyip hangisinin kaç sayfa kitap okuduğunu, kaç dakika dikkatli şekilde video izlediğini, hangisinin hangi derslerden sıkıntılarının olduğu hususlarında çetele tuttum. Bu çeteleyi kendisine karşı sorumlu olduğum 'doktor' konumundaki mahrem imamın düzenlediği istişare toplantısında kendisine verdim."