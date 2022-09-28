FETÖ elebaşı Fethullah Gülen Yunan medyasına konuştu! Türkiye'yi yerin dibine soktu, Yunanistan'ı göklere çıkardı!

Türkiye ile Yunanistan arasında bir süredir devam eden gerilimler her geçen gün artarak deva ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de Yunanistan'a yaptığı konuşmalar sonrası daha da kopma noktasına geldi.

Yunanistan'ın bir süredir terör örgütlerine kucak açması gündemden düşmezken Alpha TV'de ABD Pensilvanya'ya giderek FETÖ elebaşı ile özel bir röportaj gerçekleştirdi. Röportajda Türkiye'ye demediğini bırakmadı.

"BİZİMKİLER SARHOŞ GİBİ DAVRANIYORLAR"

Yunan kanalında Türkiye'yi adeta yerin dibine sokan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen "Bizimkiler sarhoş gibi davranıyorlar. Yunan adalarını işgal gibi anlamsız şeyler söylüyorlar. Yunanistan, dünyadaki kültürlerin gelişime dayanak olmuştur. Yunanistan, birçok insana kucak açan küçük bir ülke. Bu önemli ve herkes tarafından takdir edilmeli. Bazıları atmosferi bozmak ve suyu bulandırmak için çok çalışıyor." şeklinde konuştu.