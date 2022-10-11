FETÖ elebaşının Yunan medyasıyla yaptığı söyleşi kısa sürdü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anarken fenalaştı!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Yunan medyası ile yaptığı söyleşi sırasında bir anda fenalaşarak apar topar söyleşiyi bitirdiği öğrenildi.

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FETÖ elebaşının Yunan medyasıyla yaptığı söyleşi kısa sürdü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anarken fenalaştı!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Yunanistan medyasında en çok takip edilen gazetelerden birisi olan Kathimerini'ye ait gazeteciler ile evinde bir araya geldi. Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler ile sık sık gündeme gelen Gülen, bu sefer ki söyleşisinde sağlık sorunların dolayı konuşamadan programı bitirdi.

FETÖ elebaşının Yunan medyasıyla yaptığı söyleşi kısa sürdü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anarken fenalaştı!

YUNANİSTAN'I ÖVDÜ, TÜRKİYE'Yİ YERDİ

Yunan gazetesine konuşan Gülen, Yunanistan övücülüğüne devam ederek Türkiye hakkında "Bazıları atmosferi bozmak ve suları bulandırmak için çok çalışıyor. Erdoğan son zamanlarda adalara gitmek gibi şeyler konuşuyor. Herkes kendi yerinde kalmalı." şeklinde konuştu.

Görüşmenin ilk anlarından beri FETÖ'nün bir hayli yorgun ve bitkin olduğunu yazan Yunan gazetesi. görüşmenin 15. dakikasında Gülen hakkında "Özür dileyip, odadan ayrıldı" dedi.

FETÖ elebaşının Yunan medyasıyla yaptığı söyleşi kısa sürdü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anarken fenalaştı!

EV DEĞİL "SIĞINAK"

FETÖ hakkında bazı detaylara yer veren gazete, ayrıca görüşmenin gerçekleştirildiği evden hiçbir şekilde fotoğraf alınmasına izin verilmediği, evin hiçbir odasında pencere olmadığını ve evde çok sayıda güvenlik kamerası bulunduğunu yazdı. Gülen'in kaldığı yere "sığınak" şeklinde bir tanım yapan gazete, evden yalnızca hastaneye gitmek için çıktığı notunu da düştü.

FETÖ elebaşının Yunan medyasıyla yaptığı söyleşi kısa sürdü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anarken fenalaştı!

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