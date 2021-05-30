FETÖ firarisi Emre Uslu ağzından kaçırdı: Türkiye'ye kurulan mafya kumpası, 8 Aralık 2020'deki videodan ifşa oldu!

Son günlerde siyaset gündemine bomba gibi düşen ve çeşitli tartışmalara neden olan Sedat Peker videolarıyla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. FETÖ firarisi Emre Uslu'nun, 8 Aralık 2020 tarihinde yayımladığı bir videoda, Türkiye'ye yönelik olarak gerçekleştirilen mafya-siyaset ilişkileri isimli kumpası ağzından kaçırdığı, bunun yanı sıra videonun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim taleplerinden ABD Başkanı Joe Biden'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tavrına dek birçok mesaj içerdiği açığa çıktı.

İNGİLİZCE TEBRİKLERİ OLAY OLMUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı muhalefeti destekleyeceği açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Biden'i İngilizce ifadelerle tebrik etmiş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yine İngilizce ifadelere yer verdiği bir video yayımlayarak tartışmaların odak noktası haline gelmişti.

ABD ile ilişkileri düzelteceğini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun bu mesajının ardından CHP’li Ünal Çeviköz ise, "Biden’dan beklentimiz demokrasi vurgusu" ifadesiyle, başlatılan kumpasa hazır ve gönüllü olarak destekçi oldukları sinyalini verdi.

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CHP'NİN KUMPASA TEPKİSİ 'ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI' OLDU

Tüm bu gelişmelerin üzerine 2 Mayıs 2021 tarihinde başlatılan Türkiye'ye yönelik operasyonda, suç örgütü lideri Sedat Peker, yayımladığı videolar ile siyaset gündemine oturmayı başardı. İktidar partisinden videolara tepkiler sürerken ana muhalefet partisi olan CHP'nin genel başkanı ise, ülkeye yapılan operasyonu görmezden gelerek yalnızca erken seçim taleplerinde bulundu. Ayrıca Kılıçdaroğlu, Jahrein'in konuğu olarak katıldığı Twitch yayınında, aday olabileceğinin sinyallerini de vermişti.

"6 AY İÇİNDE DENEME OLABİLİR" DEMİŞTİ

Ülke gündemi tüm bu haberlerle çalkalanırken Emre Uslu'nun 8 Aralık 2020 tarihli videosunda ağzından kaçırdığı ifadeler, birçok konuyu netleştirdi. ABD’nin, bir Körfez ülkesinin desteğiyle Kılıçdaroğlu'nu iktidar yapmak istediğini söyleyen Uslu, yayımladığı videoa, "6 ay içerisinde Kılıçdaroğlu'nu iktidara getirmek için deneme olabilir" ifadelerini kullandı.

Uslu bu videoyu yayımladığında tarihler 8 Aralık 2020'yi gösteriyordu. Sedat Peker'in Dubai merkezli videolarının yayına başlama tarihi ise 2 Mayıs 2021.