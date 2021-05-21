FETÖ şaibeli muhabirden provokasyon! Öyle bir soru sordu ki...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkin sorduğu soruyla FETÖ işi bir provokasyona imza atan Anadolu Ajansı Muhabiri Musab Turan, olaya ilişkin görüntüyü sosyal medyada paylaştı.

Paylaşılan görüntü sonrası Musab Turan kısa sürede Twitter'da trend topic oldu. Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, Musab Turan'ın iş akdinin feshedildiğini açıkladı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Musab Turhan sorduğu soruyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı. Soruyu sorarken kaydettiği görüntüyü sosyal medyada paylaşan muhabir Turan Twitter'da tepki çekti.

Son dönemde Sedat Peker’in YouTube'da paylaştığı videolar üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hedef alınmıştı. Bakan Soylu’ya yönelik sorunun sebebi ortaya çıktı.

Musab Turan'ın ağabeyi T.T’nin KHK’dan ihraç edilen polisler arasında olduğu, ablası B.U’nun ise bankadan ATM üzerinden kartsız şekilde ihraç FETÖ'cülere para gönderdiği ortaya çıkan bilgiler arasında.

PROVOKASYONU CANLI VERMEYE KALKMIŞ

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Musab Turan'ın da kurumunda soruşturma geçirdiği ancak yeterli delil bulunamadığı öne sürülürken muhabirin, Bakan Varank ve Bakan Pakdemirli'nin katılacağı programının canlı yayın birimine önemli olduğunu ve canlı verilmesini istediği, sorumluluk alanı olmadığı için bu talebin geri çevrildiği öğrenildi.

MUSAB TURAN KİMDİR?

Musab Turan, 10 seneye yakın bir süredir Anadolu Ajansı’nda ekonomi muhabirliği görevini üstleniyordu. Turan'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye Sedat Peker ile ilgili yönelttiği provokatif soru nedeniyle iş akdi feshedildi.

Musab Turan hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Musab Turan kimdir? Kaç yaşında?