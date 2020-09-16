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  3. FETÖ şüphelileri, tekneyle Yunanistan'a gitmek isterken yakalandı

FETÖ şüphelileri, tekneyle Yunanistan'a gitmek isterken yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, sürat teknesine yönelik ihbar kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan 4 şüpheli ile bu suçtan yargılanan 5 sanığın da olduğu 18 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

FETÖ şüphelileri, tekneyle Yunanistan'a gitmek isterken yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan 4 şüpheli ile bu suçtan yargılanan 5 sanığın da olduğu 18 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan veya yargılanmaları süren bazı FETÖ üyelerinin, organizatörler tarafından, bir otelin önündeki iskeleden hareket edecek sürat teknesiyle Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçırılacağı bilgisini aldı.

Düzenlenen operasyonda, can yelekleriyle sürat teknesine binmek üzere bekleyen 5'i çocuk 18 kişi yakalandı. Ekiplerin gelmesi üzerine sürat teknesi ise bölgeden uzaklaştı.

İncelemede, söz konusu kişilerden R.Ç, M.G, T.T. ve R.M. hakkında yakalama kaydının bulunduğu, A.G, E.Ş, İ.E, N.G. ve S.G'nin yargılanmalarının devam ettiği belirlendi.

Zanlıların, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

 

Berna Akkaya
Editör


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