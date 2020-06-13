FETÖ şüphelisi'nin özel saklanma alanı deşifre edildi
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şüphelilerin evlerinde çok sayıda örgütsel dijital materyal, para ve altın olduğunu tespit etti.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 5 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden birinin, yatak odasında bulunan dolabın içinde, özel olarak yaptırdığı yere saklandığı ortaya çıktı.
ÇOK SAYIDA PARA VE ALTIN BULUNDU
Yatak odasına giren polis ekipleri, şüpheliyi dolaptan çıkartıp, gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dijital materyal ile örgüt tarafından kişilere verildiği değerlendirilen para ile altınlara el konuldu.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden 2'si, haklarında soruşturmaların yürütüldüğü illere sevk edildi. 1 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 2 kişi ise çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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