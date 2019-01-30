FETÖ'nün Azerbaycan sorumlusu Türkiye'ye iade edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ/PDY’nin yurt dışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada kapsamında, örgütün Azerbaycan yapılanmasında üst düzey yönetici olduğu belirlenen, kapatılan Zaman Gazetesi’nin Azerbaycan’daki matbaasının sahibi İbrahim E. hakkında, daha önce yakalama kararı çıkarıldı.

Azerbaycan sorumlusu yakalandı

MİT tarafından yeri tespit edilerek takibe alınan İbrahim E. hakkında Azerbaycan güvenlik güçlerine de bilgi verildi. MİT’in desteğiyle Azerbaycan güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan İbrahim E., geçen hafta Türkiye’ye getirilerek emniyete teslim edildi.

İbrahim E.’nin Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde sorgusunun sürdüğü belirtildi.