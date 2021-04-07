FETÖ'nün eski mülkiye amirleri ile mahrem imamlarına operasyon: 51 gözaltı!
Son dakika haberi... FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 22 ilde 37 eski mülkiye amiri ile 14 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mülki idare yapılanmasına yönelik soruşturmada 37 eski mülki idare amiri ile 14 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli eski mülki idare amirlerinin sabit hatlar üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları belirlendi.
51 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifadeler de bulunan 37'si eski mülki idare amiri, 14'ü örgütün mahrem imamı 51 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı