FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 47 gözaltı

FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 30 aktif görevde bulunan 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.Gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 35'i gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, FETÖ/PDY ile irtibatı tespit edilen 30'u aktif toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü ve kontörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonlarda 35 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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