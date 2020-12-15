MasterChef nerede çekildi? MasterChef yeni bölüm Bolu'daBalıkesirspor-Samsunspor maçı CANLI İZLE LİNKİSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 15 Aralık 2020 SalıMasteChef ödül oyununu kim kazandı? | MasterChef eleme adayı kim oldu? 15 Aralık SalıKonya'da kaçak içki operasyonu: 434 şişe kaçak içki ele geçirildi'Süper bulaştırıcı’ olduğunu söyleyen dünyaca ünlü model, kız arkadaşının dudağına yapıştı!Samsun'da Koronavirüs uyarısında bulunan annesine şiddet uyguladı!Tecavüzle mücadele için yeni yasa: Kimyasal hadım...Balıkesir valiliği uyardı! Asılsız haberlere itibar etmeyinKira yardımları başlıyor: Genelge 81 il valiliğine gönderildi!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. FETÖ’nun "Mahrem Kadın" yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

FETÖ’nun "Mahrem Kadın" yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ silahlı terör örgütünün "mahrem kadın yapılanmasında" yer aldığı iddia edilen 7 şüpheli şahıs gözaltına aldı.

FETÖ’nun "Mahrem Kadın" yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince kent merkezi ve Sandıklı ilçesinde Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem kadın yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 7 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, özel sektör çalışanı Ş.K., açıkta bulunan öğretmen A.K., aktif öğretmenler; N.S., A.Y., M.K. ile özel okul öğretmenleri; N.S. ve H.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda ayrıca şahısların dijital materyallerine de el konuldu.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT