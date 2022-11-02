FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter'e büyük şok! İddianame hazırlandı, yakalama kararı çıkarıldı! İşte istenen ceza...

FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının üzerine bastığı anları sosyal medya hesabından paylaşması sonrası başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. FETÖ'cü Kanter hakkında yakalama kararı çıkarılırken istenen ceza da belli oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter'e büyük şok! İddianame hazırlandı, yakalama kararı çıkarıldı! İşte istenen ceza...

ABD'de yaşayan FETÖ lideri Fethullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, 28 Mayıs 2022 tarihinde geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayımladığı bir videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bulunduğu fotoğrafın üzerine basmıştı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek başlattığı soruşturmayı tamamladı.

FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter'e büyük şok! İddianame hazırlandı, yakalama kararı çıkarıldı! İşte istenen ceza...

SKANDAL PAYLAŞIMDA BULUNDU

Hazırlanan iddianamede yer alan görüntü izleme tutanağına göre, şüpheli Kanter’in video paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu, fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gözlerini kapatacak şekilde ‘zulmü ayakla ezmek’ anlamına gelen ‘#STEPONTYRANNY’ yazısının yazılı olduğu, bu fotoğrafın bulunduğu dövizi elinde tutan şüpheli Enes Kanter’in ise dövizi Cumhurbaşkanı’nın fotoğrafı üstte kalacak şekilde yere bıraktığı ve üzerine basıp ayaklarını sildikten sonra görüntüden çıktığı kaydedildi.

FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter'e büyük şok! İddianame hazırlandı, yakalama kararı çıkarıldı! İşte istenen ceza...

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İddianamede Kanter hakkında yakalama kararı bulunduğu kaydedilirken Amerika Birleşik Devleti’nde yaşadığının belirlendiği ve Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında yakalama kararı çıkarıldığı aktarıldı.

CUMHURBAŞKANININ ŞEREF VE SAYGINLIĞINA SALDIRI

İddianamede, şüpheli Enes Kanter’in eyleminin açıkça Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde olduğu ve şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği, paylaşımın sosyal medya üzerinden yapılması nedeniyle ise aleniyet unsurunun bulunduğu kaydedildi.

FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter'e büyük şok! İddianame hazırlandı, yakalama kararı çıkarıldı! İşte istenen ceza...

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Hazırlanan iddianamede şüpheli Enes Kanter’in ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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