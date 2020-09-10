FETÖ'NÜN TSK yapılanmasına iilişkin davada 43 kişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan aralarında muvazzaf asker ve askeri öğrencilerin de bulunduğu 43 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

109 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla "örgüt imamı" tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf, emekli, ihraç ve istifa eden askerlerinde bulunduğu toplam 123 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ve jandarma ortaklığıyla düzenlenen iki ayrı operasyonda, 109 şüpheli yakalandı.

12 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Yakalanan şüphelilerden 42'si etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldukları gerekçesiyle serbest bırakıldı. Sevk edilen 43 şüpheli ise "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Yine hakimliğe sevk edilen 24 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan yakalanan süphelilerden 2'sinin koronavirüs hastası olduğu için işlem yapılmazken, 12 şüpheliye ise adreslerinde ulaşılamadı. Bu şüpheliler hakkında ayrıca nöbetçi hakimlikçe yakalama kararı çıkarıldı.