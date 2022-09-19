FETÖ'ye bir darbe daha! FETÖ imamı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) imamlarından firari Ömer Yolalan, 5 yıl sonra evinde yakalandı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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FETÖ'ye bir darbe daha! FETÖ imamı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması çerçevesinde 2 Ağustos 2017'de Ömer Yolalan için gözaltı kararı verdi.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE TESLİM OLMADI

O tarihte adresinde bulunamayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Yolalan, 13 Eylül tarihinde Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındı. Yakalama kararından haberinin olduğunu söyleyen Yolalan, sağlık sorunları nedeniyle bugüne kadar teslim olmadığını belirtti.

MAHKEME YOLALAN'I TUTUKLADI

Yolalan, tutuksuz yargılanmayı talep ederken, mahkeme, "silahlı terör örgütü yöneticiliğiyle" suçlanan Yolalan'ı tutukladı.

15 YILDAN 22 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca 2017'de yürütülen soruşturma çerçevesinde işlem yapılan bir örgüt mensubu, Yolalan'ı teşhis etti.

A VASFINDA MÜDÜR OLARAK GÖREVLİYDİ

Yolalan'ın, Faruk kod adıyla FETÖ'nün sözde Ankara emniyet mahrem yapılanmasında "A vasfında müdür" olarak görevli olduğu belirlendi. Sanık Ömer Yolalan'ın, 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

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