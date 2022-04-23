Fetret ne demek, TDK'ya göre Fetret kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fetret ne demek? Fetret TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fetret kelimesi. Peki fetret ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fetret nedir, fetret kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FETRET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fetret kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Fetret kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre fetret kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İki peygamber arasında peygambersiz geçen süre

- İki padişah arasında padişahsız geçen süre

- İki olay arasındaki süre

- Hükûmet gücünün gevşediği bir yerde düzenin yeniden kurulmasına kadar geçen süre

- İslam dinine göre Hz. İsa ile Hz. Muhammed arasında geçen süre

