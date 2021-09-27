Fevkani ne demek, TDK'ya göre Fevkani kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fevkani ne demek? Fevkani TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fevkani kelimesi. Peki fevkani ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fevkani nedir, fevkani kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Fevkani kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Fevkani kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

FEVKANİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fevkani kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Fevkani kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre fevkani kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üstte, üstteki

