Feylesof ne demek, TDK'ya göre Feylesof kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Feylesof ne demek? Feylesof TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi feylesof kelimesi. Peki feylesof ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre feylesof nedir, feylesof kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FEYLESOF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Feylesof kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Feylesof kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre feylesof kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Filozof



FEYLESOF CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Öteki; derbeder, feylesof düşünceleri arasında kendinden geçmiş.

