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  3. Feyza Civelek'i görenler gözlerine inanamadı! Tam 20 kilo birden verdi!

Feyza Civelek'i görenler gözlerine inanamadı! Tam 20 kilo birden verdi!

Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı gibi bir çok başarılı dizide yer alan genç oyuncu Feyza Civelek son haliyle görenleri şok etti. Bir dönem fazla kilolarıyla tanıdığımız Feyza Civelek tam 20 kilo birden verdi.

Feyza Civelek'i görenler gözlerine inanamadı! Tam 20 kilo birden verdi!

Feyza Civelek son hali ile görenleri şaşkına çevirdi. Bir dönem Adını Feriha Koydum dizisinde fazla kilolarıyla dikkat çeken Feyza Civelek adeta bambaşka birine dönüştü.

Feyza Civelek'i görenler gözlerine inanamadı! Tam 20 kilo birden verdi!

Yaşam koçu Şeyda Coşkun ile 2.5 ay önce çalışmaya başlayan genç oyuncu  78 kilodan 58 kiloya düşerek bambaşka bir görüntüye sahip oldu.

Feyza Civelek'i görenler gözlerine inanamadı! Tam 20 kilo birden verdi!

42 bedenden 34 bedene inen oyuncu, tüm gardrobunu da yeniledi. Feyza Civelek, sebze- protein ağırlıklı beslendiği ve günde 1,5 saat yürüyerek ulaştığı görüntüsünün yanında dizideki imajıyla da sosyal medyada takipçilerinin büyük beğenisini topladı. 

Feyza Civelek'i görenler gözlerine inanamadı! Tam 20 kilo birden verdi!

İşte Feyza Civelek'in inanılmaz değişimi:

Feyza Civelek'i görenler gözlerine inanamadı! Tam 20 kilo birden verdi!

Feyza Civelek'i görenler gözlerine inanamadı! Tam 20 kilo birden verdi!

FEYZA CİVELEK KİMDİR?

Feyza Civelek, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Senaryo yazarı bir annenin kızı olan Civelek, ilk oyunculuk deneyimini 2009 yılında Acemi Cadı dizisiyle gerçekleştirmiştir.

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Bu deneyiminin ardından Sihirli Annem, Kavak Yelleri, Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu ve senaryosunu annesinin yazdığı Güllerin Savaşı gibi dizilerde boy gösteren Feyza Civelek, son günlerde bir polisin elini ısırmasıyla gündemdeki isim olmuştu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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