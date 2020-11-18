Feyza Civelek son hali ile görenleri şaşkına çevirdi. Bir dönem Adını Feriha Koydum dizisinde fazla kilolarıyla dikkat çeken Feyza Civelek adeta bambaşka birine dönüştü.

Yaşam koçu Şeyda Coşkun ile 2.5 ay önce çalışmaya başlayan genç oyuncu 78 kilodan 58 kiloya düşerek bambaşka bir görüntüye sahip oldu.

42 bedenden 34 bedene inen oyuncu, tüm gardrobunu da yeniledi. Feyza Civelek, sebze- protein ağırlıklı beslendiği ve günde 1,5 saat yürüyerek ulaştığı görüntüsünün yanında dizideki imajıyla da sosyal medyada takipçilerinin büyük beğenisini topladı.

İşte Feyza Civelek'in inanılmaz değişimi:

FEYZA CİVELEK KİMDİR?

Feyza Civelek, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Senaryo yazarı bir annenin kızı olan Civelek, ilk oyunculuk deneyimini 2009 yılında Acemi Cadı dizisiyle gerçekleştirmiştir.

Bu deneyiminin ardından Sihirli Annem, Kavak Yelleri, Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu ve senaryosunu annesinin yazdığı Güllerin Savaşı gibi dizilerde boy gösteren Feyza Civelek, son günlerde bir polisin elini ısırmasıyla gündemdeki isim olmuştu.