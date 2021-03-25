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Feza isminin anlamı nedir, Feza ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Feza isminin anlamı; Dünyanın sonsuz olan genişliği, sema demektir. Bu içeriğimizde Feza isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Feza isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Feza isminin anlamı nedir, Feza ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Feza isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Feza ismi ne demek, Feza ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Feza isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Feza İsminin anlamı nedir? TDK Feza anlamı:

TDK'da Feza ismi Gök anlamında kullanılmıştır.

Feza İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Feza ismi geçmemektedir.

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Feza isminin kökeni:

Feza ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Feza isminde 1100 kişi bulunmaktadır.

Feza isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Feza isminin rengi:

Yosun Yeşili

Feza ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Feza isminin Harf Analizi Nedir ?

Feza ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

F : Patron, ön planda

E : İletişim, duygusal karışık

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

A : Öncü, lider, mantıklı

Feza isminin Numerolojisi Kaçtır?

Feza ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F : 7

E : 6

Z : 29

A : 1

= 43 Feza İsminin Numeroloji Toplamı 43’dir.

Feza ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Feza isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Feza isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

F: 6   E: 5   Z: 8   A: 1 = 20

2 0 = 2 Kader sayısıdır

Feza isminin 2 kader sayısına göre kişilik özellikleri

2 – Önsezileri güçlü ve kuvvetlidir. Başkaları ile işbirliği içerisinde hareket etmeyi sever ve etrafından olup biten olaylara karşısında aşırı derecede duyarlıdır. Tasarım ve olayları çabucak kavrama ve idrak yeteneği vardır. Barış ve sevgi doludur kişisel çatışmalardan kaçınır. Eleştiricidir fakat işbirliği ve digalog taraftarı olduğu için ortaklık kurulması için eşsiz bir kişiliğe sahiptir. kişisel olarak yaşamdaki detaylara takılmadan yalnız kalmamaya dikkat etmelidir.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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