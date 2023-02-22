Fiachra Pagel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fiachra Pagel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Fiachra Pagel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fiachra Pagel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.