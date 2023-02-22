Fiachra Pagel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fiachra Pagel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fiachra Pagel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Fiachra Pagel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Fiachra Pagel {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Fiachra Pagel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Drogheda United FC futbol takımında oynamaktadır. Drogheda United FC takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fiachra Pagel'nin Drogheda United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Fiachra Pagel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Fiachra Pagel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
8 Temmuz 2022 yılında Drogheda United
2 Ocak 2023 yılında Forest Green
3 Ocak 2023 yılında Drogheda United
30 Haziran 2023 yılında Forest Green
Fiachra Pagel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Fiachra Pagel şuan Drogheda United FC takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.
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