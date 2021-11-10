Fiat Egea 2021 fiyat listesi açıklandı! Fiat Egea Kasım ayı güncel fiyat listesi

Son dönemlerde kurdaki dalgalanmanın ardından vergi dilimindeki artışlarla birlikte birçok araçta fiyatlar hiç olmadığı kadar yükselmişti. Vatandaşlar sıfır araçlara el süremezken artan fiyatların ardından ikinci el piyasası da yanından geçilmeyecek hale geldi. Bu kapsamda ülkemizdeki en çok tercih edilen araç modellerinden olan Fiat Egea'nın güncel fiyat listesi merak ediliyordu. Egea Kasım ayı fiyat listesi belli oldu.

GÜNCEL FİYATLI LİSTEYLE VİTRİNE ÇIKTI

İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından Egea modelinin fiyatları Kasım ayında güncellendi. Dolar kurunda yaşanan sert yükseliş, birçok marka ve modelde olduğu gibi Fiat Egea fiyatlarının da artmasına neden oldu. Fiat'ın en çok kullanılan modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, Kasım ayı itibarıyla yeni fiyatlarıyla vitrinlere çıkmaya başladı.

Fiat Egea modelleri; Fiat Egea Easy, Fiat Egea Urban Plus, Fiat Egea Mirror ve Fiat Egea Lounge Plus donanım seçenekleriyle satılıyor.

FİYATLARDA ARTIŞ YAŞANDI

Bazı araçlarda yaşanan vergi dilimi değişimi ve dolar kurundaki artış ile birlikte Fiat Egea modellerine 8 bin ila 66 bin TL arasında bir fiyat yükselişi gözlemlendi. Egea ailesinin giriş modeline 8 bin TL zam gelirken, ÖTV vergi diliminde değişikliğe giren Lounge donanımına 66 bin TL zam geldi.

Yeni güncellemelerle birlikte Fiat Egea modellerinin kampanyalı satış fiyatları ve Nisan ayına göre fiyat değişimi ise şu şekilde:

2021 model Fiat Egea Sedan:

Easy 1.4 Fire 95 HP:

Nisan: 142 bin 900 TL

Kasım: 175 bin 900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP:

Nisan: 184 bin 900 TL

Kasım: 221 bin 900 TL

Easy 1.6 M.Jet 130 HP:

Nisan: 223 bin 900 TL

Kasım: 244 bin 900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP:

Nisan: 163 bin 900 TL

Kasım: 195 bin 900 TL

Urban 1.0 FireFly 100HP:

Nisan: 187 bin 900 TL

Kasım: 222 bin 900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP:

Nisan: 195 bin 900 TL

Kasım: 214 bin 900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP:

Nisan: 278 bin 900 TL

Kasım: 253 bin 900 TL

Lounge 1.4 Fire 95 HP:

Nisan: 179 bin 900 TL

Kasım: 211 bin 900 TL

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP:

Nisan: 286 bin 900 TL

Kasım: 266 bin 900 TL

2021 model Fiat Egea Hatchback:

Street 1.4 Fire 95HP:

Nisan: 162 bin 900 TL

Kasım: 192 bin 900 TL

Street 1.3 Multijet 95HP:

Nisan: 195 bin 900 TL

Kasım: 229 bin 900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP:

Nisan: 170 bin 900 TL

Kasım: 203 bin 900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP:

Nisan: 203 bin 900 TL

Kasım: 240 bin 900 TL