Fiat Egea 2022 fiyat listesi yenilendi! Zamlar eklenince fiyatlar el yakıyor!

Türkiye'de en çok sevilen ve kullanılan araç modelleri arasında yer alan Fiat Egea, vatandaşların sürekli olarak takip ettiği model olarak dikkat çekiyor. Dünya genelinde yaşanan çip krizi, pandemi süreci, Rusya - Ukrayna savaşı gibi birçok etmen nedeniyle araç fiyatlarında artış yaşanırken Fiat Egea da bundan nasibini aldı. Mart ayı fiyat listesi yayımlanan aracın zamlı fiyatları el yakacak cinsten.

TÜRKİYE'DE OLDUKÇA POPÜLER

Satış rakamlarına baktığımızda ülkemizde oldukça fazla tercih edilen Fiat Egea ailesi Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle kullanıcıların tercihine sunuluyor.

Markanın en popüler olan modellerinden Egea, ülkemizde Bursa'da yer alan fabrikada üretiliyor. İşte 2022 Mart ayı Fiat Egea'nın güncel fiyat listesi:

FİYAT DEĞİŞİMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Dolar kurunda yaşanan sert yükseliş ve bazı araç modellerinin ÖTV diliminin değişmesi, Fiat Egea ailesinde de fiyatların oldukça yukarıya çıkmasına neden olmuştu. Mart ayına özel fiyat listesini de kullanıcıları ile paylaşan Fiat, beklenen zammı da fiyatlarına ekledi.

Fiat Egea modellerinin güncel fiyat listesi ile geçtiğimiz aylara oranla fiyat değişimleri şu şekilde:

2022 model Fiat Egea Sedan:

Easy 1.4 Fire 95 HP:

Şubat: 250 bin 900 TL

Mart: 257 bin 900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP:

Şubat: 359 bin 900 TL

Mart: 370 bin 900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP:

Şubat: 291 bin 900 TL

Mart: 299 bin 900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP:

Şubat: 432 bin 900 TL

Mart: 447 bin 900 TL

Lounge 1.4 Fire 95 HP:

Şubat: 315 bin 500 TL

Mart: 324 bin 900 TL

2022 model Fiat Egea Hatchback:

Street 1.4 Fire 95HP: 297 bin 900 TL

Street 1.3 Multijet 95HP: 382 bin 900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP: 314 bin 900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 398 bin 900 TL