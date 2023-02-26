Fidel Brice Ambina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fidel Brice Ambina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fidel Brice Ambina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fidel Brice Ambina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fidel Brice Ambina 17 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fidel Brice Ambina Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini STEP Sports Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cape Town City FC futbol takımında oynamaktadır. Cape Town City FC takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Fidel Brice Ambina'nin Cape Town City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Fidel Brice Ambina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fidel Brice Ambina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fidel Brice Ambina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fidel Brice Ambina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2022 yılında Cape Town City

Fidel Brice Ambina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fidel Brice Ambina şuan Cape Town City FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Fidel Brice Ambina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kamerun U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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