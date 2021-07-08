Tüm dünyada milyonlarca aktif oyuncusu bulunan FIFA'nın sahibi olan şirket EA Sports, serinin yeni çıkacak oyunu FIFA 22'yi duyurmuştu. Oyun tutkunlarının merakla beklediği bu oyun hakkında en çok sorulan sorulardan birisi ise çıkış tarihi oldu. Fifa 22 ne zaman çıkacak? Fiyatı ne kadar olacak? İşte Fifa 22 çıkış tarihi...

FIFA 22 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Futbol hayranlarının uzun bir süredir bekledikleri FIFA 22 Standrart Sürüm, 24 Eylül tarihinde erişime açılacak. Ultimate Sürüm ve erken erişim ise 21 Eylül tarihinde yani standart sürümün yayınlanmasından üç gün önce piyasaya sürülecek. EA, oyun ile ilgili henüz herhangi bir resmi fragman veya oynanış videosu yayınlamadı. Resmi fragman ve oynanış videosunun Haziran ayında düzenlenecek EA Play Reveal etkinliklerinde gösterilmesi bekleniyor.

FIFA 2'DE HANGİ ÖZELLİKLER OLACAK

FIFA 22’de özellikle grafiklere, kontrollere ve FIFA’nın oyundaki bug'lara odaklanılacağı söyleniyor. EA Sports artık diğer futbol oyunlarıyla karşılaştırılmadan grafik kalitesinde kendini öne çıkarmayı hedefliyor. Ancak EA Sports; özellikle hepimizin alışkın olduğu klasik buglarını FIFA 22 ile birlikte çözmek istiyor. Oyun içerisinde oyuncu ve top kontrolü olarak çok fazla bir değişiklik olmasa da her iki faktörün de iyileştirileceği söyleniyor.

FIFA 22'NİN FİYATI NE OLACAK?

Oyunun fiyatı ile ilgili net bir açıklama olmasa da güncel fiyatının aynı kalacağı ifade ediliyor.

Özellikle yabancı basında oyunun standart sürümünün 59,99$ olacağı belirtiliyor, bu da FIFA 21’in fiyatıyla aynı.

PlayStation

FIFA 22 Standart Edition: 499,90 TL

FIFA 22 Champions Edition: 599,90 TL

FIFA 22 Ultimate Edition: 699,99 TL

PC

FIFA 22 Standart Edition: 419,99 TL

FIFA 22 Champions Edition: 559,99 TL

FIFA 22 Ultimate Edition: 599,99 TL