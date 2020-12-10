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  3. FIFA kokartlı eski hakem İhsan Türe hayatını kaybetti

FIFA kokartlı eski hakem İhsan Türe hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu, eski hakemlerden İhsan Türe'nin hayatını kaybettiğini bildirdi.

FIFA kokartlı eski hakem İhsan Türe hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türk hakemliğinin değerli isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakemimiz İhsan Türe'nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

1946 yılında Eskişehir'de doğan İhsan Türe'nin uzun yıllar Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında görev yaptığı, uluslararası maçlarda Türkiye'yi temsil ettiği belirtildi.

İhsan Türe'nin cenazesinin bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yapılacak törenin ardından toprağa verileceği aktarıldı.

İhsan Türe'ye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve hakem camiasına da başsağlığı dileğinde bulunuldu.

FIFA kokartlı eski hakem İhsan Türe hayatını kaybetti

İHSAN TÜRE KİMDİR?

İhsan Türe (d. 1946), eski Türk futbol hakemi ve yazar. 1978, 1979, 1982, 1984, 1985, 1988, 1989 Federasyon Kupası Finali'ni yönetmiştir. Orduda hava assubayı olarak görev yaptı, 1966 yılında hakemliğe başladı, 1993 yılında hakemliği bıraktı, 2002 yılında Tanrının Küçük Oğlu kitabını yazdı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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