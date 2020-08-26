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  3. FIFA'dan Fenerbahçe - Galatasaray anketi!

FIFA'dan Fenerbahçe - Galatasaray anketi!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), sosyal medya hesabından, Fenerbahçe ve Galatasaray için anket yaptı. Anket taraftarlar tarafından oldukça ilgi gördü.

FIFA'dan Fenerbahçe - Galatasaray anketi!

Süper Lig'in iki ezeli rakibi, Fenerbahçe ve Galatasaray, FIFA'nın sosyal medya hesabında. İki takım için Twitter hesabından bir anket paylaşan FIFA, "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" sorusunu sordu. Paylaşıma iki takım taraftarları da oldukça yoğun ilgi gördü. 

TSİ 15.00'te başlatılan ankette bir saat içinde yaklaşık 200 bin taraftar oyunu kullandı. Anket 12 saat sürecek. 

FIFA'dan Fenerbahçe - Galatasaray anketi! Fenerbahçe önde!

İşte FIFA'nın paylaştığı anket: 

 

TSİ 15.00'te başlatılan ankette bir saat içinde yaklaşık 200 bin taraftar oyunu kullandı. Anket 12 saat sürecek. 

GALATASARAY RESMİ HESABINDAN PAYLAŞIM GELDİ

Galatasaray'ın Twitter resmi hesabı, anketle ilgili paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Herkes rütbesini bilecek!" denildi. 

 

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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