FIFA'dan Fenerbahçe - Galatasaray anketi!

Süper Lig'in iki ezeli rakibi, Fenerbahçe ve Galatasaray, FIFA'nın sosyal medya hesabında. İki takım için Twitter hesabından bir anket paylaşan FIFA, "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" sorusunu sordu. Paylaşıma iki takım taraftarları da oldukça yoğun ilgi gördü.

TSİ 15.00'te başlatılan ankette bir saat içinde yaklaşık 200 bin taraftar oyunu kullandı. Anket 12 saat sürecek.

İşte FIFA'nın paylaştığı anket:

Who has the more passionate fans?