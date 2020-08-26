FIFA'dan Fenerbahçe - Galatasaray anketi!
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), sosyal medya hesabından, Fenerbahçe ve Galatasaray için anket yaptı. Anket taraftarlar tarafından oldukça ilgi gördü.
Süper Lig'in iki ezeli rakibi, Fenerbahçe ve Galatasaray, FIFA'nın sosyal medya hesabında. İki takım için Twitter hesabından bir anket paylaşan FIFA, "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" sorusunu sordu. Paylaşıma iki takım taraftarları da oldukça yoğun ilgi gördü.
TSİ 15.00'te başlatılan ankette bir saat içinde yaklaşık 200 bin taraftar oyunu kullandı. Anket 12 saat sürecek.
İşte FIFA'nın paylaştığı anket:
? ⚽️ ?️— FIFA.com (@FIFAcom) August 26, 2020
?? @Fenerbahce
? @GalatasaraySK
Who has the more passionate fans?
TSİ 15.00'te başlatılan ankette bir saat içinde yaklaşık 200 bin taraftar oyunu kullandı. Anket 12 saat sürecek.
GALATASARAY RESMİ HESABINDAN PAYLAŞIM GELDİ
Galatasaray'ın Twitter resmi hesabı, anketle ilgili paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Herkes rütbesini bilecek!" denildi.
Herkes rütbesini bilecek! ? https://t.co/ppbnw6h5oI pic.twitter.com/gKaUZYrKbG— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 26, 2020