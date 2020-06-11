FIFA'dan yaz transfer dönemine ilişkin açıklama

FIFA'nın web sitesinde konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Sitede yer alan açıklamada, koronavirüs salgını sebebiyle oyuncuların statü ve transfer talimatında geçici düzenlemeler yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, liglerde 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminin, mevcut sezon tamamlanmadan başlatılabilmesi konusunda ulusal futbol federasyonlarına izin verileceği açıklandı.

Bunun dışında da oyunculara, aynı sezonda iki yerine üç takımda forma giyme imkanı sağlanacağı belirtildi.