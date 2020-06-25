FIFA'dan salgının etkilerini hafifletmek için 1,5 milyar dolarlık destek paketi

FIFA, 1,5 milyar dolarlık destek paketini açıkladı.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, üye ülke federasyonlarına ekonomik destek sağlamak için yeni kararlar alındığını duyuran FIFA; federasyonlara birer, konfederasyonlara 2'şer milyon dolar hibe edileceğini kaydetti.

Ayrıca kadın futbolunda kullanılmak üzere ek olarak 500'er bin dolar verileceği duyuruldu.

FEDERASYONLARA GELİRLERİNİN YÜZDE 35'İ ORANINDA FAİZSİZ KREDİ

Bunun dışında, her federasyona gelirlerinin yüzde 35'i oranında faizsiz kredi sağlanacağı ve FIFA'nın toplam desteğinin 1,5 milyar doları bulacağı ifade edildi.