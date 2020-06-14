FIFA'dan transfer dönemi tarihleriyle ilgili açıklama!
FIFA, Türkiye'deki futbol yaz transfer döneminin tarihlerini açıkladı. Transferler, 1 Temmuz'da başlayacak ve 22 Eylül'de sona erecek.
Koronavirüs salgınından dolayı ertelenen liglerden sonra FIFA'dan transsfer tarihleriyle ilgili açıklama geldi. FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Türkiye'de futbol yaz transfer dönemi, 1 Temmuz'da başlayacak ve 22 Eylül'de sona erecek bilgisi verildi.
FIFA, koronavirüs pandemisi nedeniyle liglerin ertelenmesinden dolayı yeni transfer takvimini açıkladı. FIFA'nın resmi internet sitesinden paylaşılan tabloda, Türkiye'de yaz transfer döneminin 1 Temmuz ile 22 Eylül tarihleri arasında açık olacağı kaydedildi. Öte yandan Türkiye'de devre arası transfer dönemi ise 1 Ocak ile 28 Ocak 2021 tarihleri arasında açık olacak.
Avrupa'nın 5 büyük ligindeki transfer başlangıç ve bitiş tarihleri ise şu şekilde:
İngiltere: 19 Haziran - 10 Eylül
İspanya: 1 Temmuz - 14 Eylül
Fransa: 1 Temmuz - 18 Eylül
İtalya: 1 Temmuz - 2 Eylül
Almanya: 1 Temmuz - 2 Eylül
HABERE YORUM KAT