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FIFA'dan transfer dönemi tarihleriyle ilgili açıklama!

FIFA, Türkiye'deki futbol yaz transfer döneminin tarihlerini açıkladı. Transferler, 1 Temmuz'da başlayacak ve 22 Eylül'de sona erecek.

FIFA'dan transfer dönemi tarihleriyle ilgili açıklama!

Koronavirüs salgınından dolayı ertelenen liglerden sonra FIFA'dan transsfer tarihleriyle ilgili açıklama geldi. FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Türkiye'de futbol yaz transfer dönemi, 1 Temmuz'da başlayacak ve 22 Eylül'de sona erecek bilgisi verildi.

FIFA, koronavirüs pandemisi nedeniyle liglerin ertelenmesinden dolayı yeni transfer takvimini açıkladı. FIFA'nın resmi internet sitesinden paylaşılan tabloda, Türkiye'de yaz transfer döneminin 1 Temmuz ile 22 Eylül tarihleri arasında açık olacağı kaydedildi. Öte yandan Türkiye'de devre arası transfer dönemi ise 1 Ocak ile 28 Ocak 2021 tarihleri arasında açık olacak.

FIFA'dan transfer dönemi tarihleriyle ilgili açıklama!

Avrupa'nın 5 büyük ligindeki transfer başlangıç ve bitiş tarihleri ise şu şekilde:

İngiltere: 19 Haziran - 10 Eylül

İspanya: 1 Temmuz - 14 Eylül

Fransa: 1 Temmuz - 18 Eylül

İtalya: 1 Temmuz - 2 Eylül

Almanya: 1 Temmuz - 2 Eylül

FIFA'dan transfer dönemi tarihleriyle ilgili açıklama!

Okan Gül
Video Editörü


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