FIFA'dan yeni teknoloji!

Futbolun en çok tartışılan ve gündem olan kurallarından birisi olan ofsayt kuralının gözden kaçmaması ya da ihlal edilmemesi adına FIFA yeni çalışmalar yürütüyor. Hakemlerin hata payını en aza indirmek için teknolojinin faydalarından yararlanmak isteyen FIFA'da yeni bir teknoloji duyuruldu.

2022 SEZONUNDA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

2019'da Katar'da düzenlenen Dünya Kulüpler Kupası organizasyonunda denenen yarı otomatik ofsayt teknolojisinin ardından "gelişmiş ofsayt teknolojisi" adı altında yeni bir teknoloji geliyor.

Teknolojini amacı, "Amaç gol çizgisi teknolojisine benzer destekleyici bir araç geliştirmek: Karar vermek için tasarlanmamış ancak hakemlere anında kanıt sağlayacak bir araç." sözleriyle ifade edildi.

Yeni teknolojinin 2022-23 sezonunda sahalara inmesi planlanıyor.