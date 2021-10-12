Figürasyon ne demek, TDK'ya göre Figürasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Figürasyon ne demek? Figürasyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi figürasyon kelimesi. Peki figürasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre figürasyon nedir, figürasyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FİGÜRASYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Figürasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Figürasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre figürasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Biçimleme

