Figüratif Sanat ne demek, TDK'ya göre Figüratif Sanat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Figüratif sanat ne demek? Figüratif sanat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi figüratif sanat kelimesi. Peki figüratif sanat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre figüratif sanat nedir, figüratif sanat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FİGÜRATİF SANAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Figüratif sanat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre figüratif sanat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İçinde insan, hayvan ve doğa ögeleri yer alan sanat, betili sanat

