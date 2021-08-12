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Fiili hizmet zammı nedir, ne demek? Fiili hizmet zammından kimler yararlanabilir?

Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın ilk kez kıdem zammı adı altında aylıklara zam yapıldığını söylemesinin ardından birçok sigortalıyı kapsayan fiili hizmet zammı internette Fiili hizmet zammı nedir, ne demek? Fiili hizmet zammından kimler yararlanabilir? sorularıyla aratılmaya başlandı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Fiili hizmet zammı nedir, ne demek? Fiili hizmet zammından kimler yararlanabilir?

Fiili hizmet zammı nedir, ne demek? Fiili hizmet zammından kimler yararlanabilir? soruları bu hafta internette en çok aratılanlar listesinde yerini aldı. Biz de bu soruların cevaplarına haberimizde yer verdik.

FİİLİ HİZMET ZAMMI NEDİR, NE DEMEK?

Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan sigortalıları kapsayan fiili hizmet süresi zammı, 506 sayılı Kanunun ek 5'inci maddesinde belirtilen itibari hizmet süresi ile 5434 sayılı Kanunun 32'nci maddesinde belirtilen kurallara göre yeniden düzenlendi. Yeni açıklanan 5510 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesiyle sosyal güvenlik kurumlarına göre farklılıklar kaldırılarak norm birliği sağlandı.

Fiili hizmet zammı nedir, ne demek? Fiili hizmet zammından kimler yararlanabilir?

FİİLİ HİZMET ZAMMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Düzenlenen kanunun ardından kimlerin bu zamdan yararlanabileceği internette sıklıkla araştırılmaya başlandı. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan sigortalıları kapsadığı bilinen hizmet zammı, bazı işyerleri ve işlerde hizmet akdi ile çalışan kamu görevlilerini de kapsadığı belirtildi. Bu işyerleri ve işler şunlardır; 

  1. Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar için   60-90 gün 
  2. Cam fabrika ve atölyeleri işlerinde çalışanlar için   60 gün 
  3. Cıva üretimi işleri sanayii işlerinde çalışanlar için   90 gün 
  4. Çimento fabrikaları işlerinde çalışanlar için   60 gün 
  5. Kok fabrikalarıyla termik santraller işlerinde çalışanlar için   60 gün  
  6. Alüminyum fabrikaları işlerinde çalışanlar için   60 gün 
  7. Demir ve çelik fabrikaları işlerinde çalışanlar için   90 gün 
  8. Döküm fabrikaları   işlerinde çalışanlar için   60 gün 
  9. Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler işlerinde çalışanlar için   90 gün 
  10. Yeraltı işlerinde çalışanlar için   180 gün  
  11. Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde çalışanlar için 90 gün  
  12. Su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerde çalışanlar için 60-90 gün, 
  13. Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışanlar için 90 gün  
  14. Emniyet ve polis mesleğinde çalışanlar için 90 gün
  15. Milli İstihbarat Teşkilatında çalışanlar için 90 gün 
  16. İtfaiye veya yangın söndürme işlerinde çalışanlar için 60 gün 
  17. Basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanlar için 90 gün  
  18. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışanları için 90 gün   

 Üzerinden “fiili hizmet zammı” verilir.  

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