Fiili hizmet zammı nedir, ne demek? Fiili hizmet zammından kimler yararlanabilir? soruları bu hafta internette en çok aratılanlar listesinde yerini aldı. Biz de bu soruların cevaplarına haberimizde yer verdik.

FİİLİ HİZMET ZAMMI NEDİR, NE DEMEK?

Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan sigortalıları kapsayan fiili hizmet süresi zammı, 506 sayılı Kanunun ek 5'inci maddesinde belirtilen itibari hizmet süresi ile 5434 sayılı Kanunun 32'nci maddesinde belirtilen kurallara göre yeniden düzenlendi. Yeni açıklanan 5510 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesiyle sosyal güvenlik kurumlarına göre farklılıklar kaldırılarak norm birliği sağlandı.

FİİLİ HİZMET ZAMMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Düzenlenen kanunun ardından kimlerin bu zamdan yararlanabileceği internette sıklıkla araştırılmaya başlandı. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan sigortalıları kapsadığı bilinen hizmet zammı, bazı işyerleri ve işlerde hizmet akdi ile çalışan kamu görevlilerini de kapsadığı belirtildi. Bu işyerleri ve işler şunlardır;

Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar için 60-90 gün Cam fabrika ve atölyeleri işlerinde çalışanlar için 60 gün Cıva üretimi işleri sanayii işlerinde çalışanlar için 90 gün Çimento fabrikaları işlerinde çalışanlar için 60 gün Kok fabrikalarıyla termik santraller işlerinde çalışanlar için 60 gün Alüminyum fabrikaları işlerinde çalışanlar için 60 gün Demir ve çelik fabrikaları işlerinde çalışanlar için 90 gün Döküm fabrikaları işlerinde çalışanlar için 60 gün Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler işlerinde çalışanlar için 90 gün Yeraltı işlerinde çalışanlar için 180 gün Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde çalışanlar için 90 gün Su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerde çalışanlar için 60-90 gün, Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışanlar için 90 gün Emniyet ve polis mesleğinde çalışanlar için 90 gün Milli İstihbarat Teşkilatında çalışanlar için 90 gün İtfaiye veya yangın söndürme işlerinde çalışanlar için 60 gün Basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanlar için 90 gün Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışanları için 90 gün

Üzerinden “fiili hizmet zammı” verilir.