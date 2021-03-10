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Fiji'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Fiji'nin Bayrağı Nasıldır?

Fiji'nin Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Fiji'nin resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Fiji hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Fiji'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Fiji'nin Bayrağı Nasıldır?

Fiji ya da resmî adı ile Fiji Cumhuriyeti, Okyanusya'da bulunan bir ada ülkesidir. Fiji Adaları Cumhuriyeti, Pasifik okyanusunun güneyinde bulunan bir dizi adadan oluşur. Ülke 215'sı ıssız olmak üzere toplam 322 adadan ve 522 adacıktan ibarettir. İki büyük ada, Viti Levu ve Vanua Levu, yerleşimin %87'sini oluşturur.

Fiji'nin Başkenti?

“Suva” şehri Fiji'nin başkentidir.

Fiji'nin Para Birimi Nedir?

“Fiji Doları”Fiji'nin para birimidir.

Fiji'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Fiji'nin telefon alan kodu : + 679

Fiji'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Fiji'nin Bayrağı Nasıldır?

Fiji'nin Türkçe Ülke Telaffuzu

Fiji

Fiji'nin Türkçe Başkent Telaffuzu

Suva

Fiji'nin İngilizce Ülke Telaffuzu

Fiji

Fiji'nin İngilizce Başkent Telaffuzu

Suva

Fiji'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Suva

Fiji'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Fiji'nin Bayrağı Nasıldır?

Fiji'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Fiji

Fiji'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce

Fiji'nin Bayrağı Nasıldır?

Fiji'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Fiji'nin Bayrağı Nasıldır?

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