Fiji'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Fiji'nin Bayrağı Nasıldır?
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Fiji ya da resmî adı ile Fiji Cumhuriyeti, Okyanusya'da bulunan bir ada ülkesidir. Fiji Adaları Cumhuriyeti, Pasifik okyanusunun güneyinde bulunan bir dizi adadan oluşur. Ülke 215'sı ıssız olmak üzere toplam 322 adadan ve 522 adacıktan ibarettir. İki büyük ada, Viti Levu ve Vanua Levu, yerleşimin %87'sini oluşturur.
Fiji'nin Başkenti?
“Suva” şehri Fiji'nin başkentidir.
Fiji'nin Para Birimi Nedir?
“Fiji Doları”Fiji'nin para birimidir.
Fiji'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Fiji'nin telefon alan kodu : + 679
Fiji'nin Türkçe Ülke Telaffuzu
Fiji
Fiji'nin Türkçe Başkent Telaffuzu
Suva
Fiji'nin İngilizce Ülke Telaffuzu
Fiji
Fiji'nin İngilizce Başkent Telaffuzu
Suva
Fiji'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Suva
Fiji'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Fiji
Fiji'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İngilizce