Fiji'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Fiji'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Fiji ya da resmî adı ile Fiji Cumhuriyeti, Okyanusya'da bulunan bir ada ülkesidir. Fiji Adaları Cumhuriyeti, Pasifik okyanusunun güneyinde bulunan bir dizi adadan oluşur. Ülke 215'sı ıssız olmak üzere toplam 322 adadan ve 522 adacıktan ibarettir. İki büyük ada, Viti Levu ve Vanua Levu, yerleşimin %87'sini oluşturur.

Fiji'nin Nüfusu Kaç Kişidir?

Fiji, 858038 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 162. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00011 olduğu görülmektedir.

Fiji'nin Müslüman Nüfus sayısı 53000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 6,3 olarak rakamlara yansımıştır.

Fiji'nin Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Fiji'nin yüz ölçümü 18727 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Fiji'nin Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 18274 km²

Fiji'nin Haritadaki Yeri / Konumu