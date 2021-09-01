Fıkra gibi transfer hikayesi! Lazio, Kostic için yaptığı teklifi yanlış maile yollayınca transfer gerçekleşmedi!

Avrupa'da transfer süresinin sona ermesiyle birlikte ilginç transfer hikayeleri de ortaya çıkmaya başladı. Kosic transferinin gerçekleşmesi için Lazio takımından resmi teklifini mail ile iletmesini isteyen Eintracht Frankfurt, mail gelmeyince evrakları yollamadı. Lazio'nun ise mail yolladığını söylemesi üzerine inceleme yapıldığında yanlış mail adresine teklifte bulunulduğu ortaya çıktı. Süre geçince, transfer gerçekleşmemiş oldu.

YANLIŞ ADRESE MAİL ATTILAR

Bild gazetesinin haberine göre, iki takım arasında yapılan sözlü anlaşma resmiyete dökülmek istendi. Lazio tarafından mail bekleyen Frankfurt'un "bize ulaşan herhangi bir mail yok" açıklamasıyla birlikte iptal olan transferde, Lazio'nun yanlış adrese mail attığı ortaya çıktı.

"YAZILI OLARAK YOLLAYIN DEDİLER"

Lazio'nun Sportif Direktörü Igli Tare konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Altı ya da yedi gün önce Markus Krösche'ye Kostic'i almak istediğimizi söyledim. Bizden yazılı olarak bir teklif yapmamız istendi ve istendiği gibi e-posta ile yaptık. Ancak kamuoyuna hiçbir teklifin olmadığı açıklandı" dedi.

BİLEREK YANLIŞ MAİL VERİLDİ İDDİASI

Bild gazetesi ise iddialarına bir yenisini ekleyerek, Eintracht Frankfurt'un oyuncuyu satmaktan son anda vazgeçtiğini ve bu yüzden bilerek Lazio'ya yanlış mail adresi verdiğini söyledi. İddialara göre bunu öğrenen futbolcu çok sinirlendi ve Alman ekibinin yöneticilerine tepki gösterdi. Ancak süre çoktan geçtiği için Lazio, transferi gerçekleştirememiş oldu.

SÖZLÜ OLARAK ANLAŞILLMIŞTI

Haberlere göre 13 milyon Euro isteyen Frankurt, İtalyan ekibinin pazarlıklar sonucu 10 milyon Euro peşin ve 2 milyon Euro bonus teklifini sözlü olarak kabul etmişti. Sonrasında ise satıştan vazgeçen Alman ekibi, yanlış mail adresi ile Lazio'yu oyalayarak transferin gerçekleşmesini engelledi.