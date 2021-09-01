Rahim isminin anlamı nedir, Rahim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Neçir isminin anlamı nedir, Neçir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Bursa'da akıl hastası kişi belediye aracını kaçırdı, vatandaşların üzerine sürdü! Mahalle ayağa kalktı, polis araya girdiSu deposu için yapılan yol çalışması mezarlıktan geçti, cesetlerin kemikleri ortalığa saçıldı!Transfer sezonunun yıldızlarından Pendikspor, Enes İslam İlkin'i duyurdu!İstanbul'da ormana girmek yasak mı, yasaklandı mı 2021? Piknik, mangal yapmak yasak mı 2021? Ormanlara giriş yasağı uzatıldı mı 2021?İlayda isminin anlamı nedir, İlayda ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Hasene isminin anlamı nedir, Hasene ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Sen Çal Kapımı 51. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Sen Çal Kapımı 51. bölüm canlı izleFıkra gibi transfer hikayesi! Lazio, Kostic için yaptığı teklifi yanlış maile yollayınca transfer gerçekleşmedi!
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Fıkra gibi transfer hikayesi! Lazio, Kostic için yaptığı teklifi yanlış maile yollayınca transfer gerçekleşmedi!

Fıkra gibi transfer hikayesi! Lazio, Kostic için yaptığı teklifi yanlış maile yollayınca transfer gerçekleşmedi!

Dünyaca ünlü takımlar arasında fıkra gibi transfer gelişmesi yaşandı. İtalyan Ligi ekiplerinden Lazio, Eintracht Frankfurt'tan Kostic'i satın almak istiyordu. Resmi teklifi mail ile iletmesi istenen Lazio yanlış adrese teklif yollayınca transfer gerçekleşmedi.

Fıkra gibi transfer hikayesi! Lazio, Kostic için yaptığı teklifi yanlış maile yollayınca transfer gerçekleşmedi!

Avrupa'da transfer süresinin sona ermesiyle birlikte ilginç transfer hikayeleri de ortaya çıkmaya başladı. Kosic transferinin gerçekleşmesi için Lazio takımından resmi teklifini mail ile iletmesini isteyen Eintracht Frankfurt, mail gelmeyince evrakları yollamadı. Lazio'nun ise mail yolladığını söylemesi üzerine inceleme yapıldığında yanlış mail adresine teklifte bulunulduğu ortaya çıktı. Süre geçince, transfer gerçekleşmemiş oldu.

YANLIŞ ADRESE MAİL ATTILAR

Bild gazetesinin haberine göre, iki takım arasında yapılan sözlü anlaşma resmiyete dökülmek istendi. Lazio tarafından mail bekleyen Frankfurt'un "bize ulaşan herhangi bir mail yok" açıklamasıyla birlikte iptal olan transferde, Lazio'nun yanlış adrese mail attığı ortaya çıktı.

Fıkra gibi transfer hikayesi! Lazio, Kostic için yaptığı teklifi yanlış maile yollayınca transfer gerçekleşmedi!

"YAZILI OLARAK YOLLAYIN DEDİLER"

Lazio'nun Sportif Direktörü Igli Tare konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Altı ya da yedi gün önce Markus Krösche'ye Kostic'i almak istediğimizi söyledim. Bizden yazılı olarak bir teklif yapmamız istendi ve istendiği gibi e-posta ile yaptık. Ancak kamuoyuna hiçbir teklifin olmadığı açıklandı" dedi.

BİLEREK YANLIŞ MAİL VERİLDİ İDDİASI

Bild gazetesi ise iddialarına bir yenisini ekleyerek, Eintracht Frankfurt'un oyuncuyu satmaktan son anda vazgeçtiğini ve bu yüzden bilerek Lazio'ya yanlış mail adresi verdiğini söyledi. İddialara göre bunu öğrenen futbolcu çok sinirlendi ve Alman ekibinin yöneticilerine tepki gösterdi. Ancak süre çoktan geçtiği için Lazio, transferi gerçekleştirememiş oldu.

Fıkra gibi transfer hikayesi! Lazio, Kostic için yaptığı teklifi yanlış maile yollayınca transfer gerçekleşmedi!

SÖZLÜ OLARAK ANLAŞILLMIŞTI

Haberlere göre 13 milyon Euro isteyen Frankurt, İtalyan ekibinin pazarlıklar sonucu 10 milyon Euro peşin ve 2 milyon Euro bonus teklifini sözlü olarak kabul etmişti. Sonrasında ise satıştan vazgeçen Alman ekibi, yanlış mail adresi ile Lazio'yu oyalayarak transferin gerçekleşmesini engelledi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT